Galerii: "TV 10 Olümpiastarti" kutsub noori võistlema

Praegu on just paras aeg koolides tiimide moodustamiseks, sest maakondlikud eelvõistlused algavad juba novembrikuus.

"Ma polnud küll kõige eredam täht, aga tundsin rõõmu, et sain koos sõpradega võistelda. Minu jaoks olid võistlusreisid põnevad," ütles keskmaajooksja Liina Tšernov ja lisas, et tal on sarjas osalemisest väga head mälestused.

"Tähtsal kohal on koostöö ja võistkonna ühtsus," tõi kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter välja sarja "TV 10 Olümpiastarti" suurima plussi ja lisas, et kui pole piisavalt õpilasi, siis saab ühineda naaberkooliga ja leida uusi sõpru.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel