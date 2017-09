Tõnu Pedaru: Stingi häälele andsid unikaalsuse just The Police'i bändimehed

Ajakirjanik Tõnu Pedaru meenutas, et nõukogude perioodil oli Stingi ja The Police'i muusika üks vähestest, mis raudse eesriide taha jõudis ning just seetõttu oli ka Pedaru bändi muusika austaja.

Pedaru meenutas "Vikerhommikus", et kui The Police'i album 1980ndate alguses Eestisse jõudis, maksis ta selle eest pool oma kuupalka. "Kui oleks elanud vabas maailmas, ma ei tea, kui suur Police'i austaja ma oleks siis üldse olnud," tõdes Pedaru, kes Stingi praegusest loomingust enam nii vaimustuses pole.

Ansambel The Police asutati 1977. aastal, kuid lagunes juba mõned aastad hiljem bändimeeste erimeelsuste tõttu. "Stingi häälele ja tema loomingule andsid just trummar Stewart Copeland ja kitarrist Andy Summers unikaalsuse lõppkokkuvõttes. Need hilisemad asjad, mida ta soolokarjäärina tegi, ta küll ka väga erinevaid mõjutusi katsetab, aga kõlab ikkagi tavalisemalt," tunnistas Pedaru.

2007. aastal tuli The Police taas kokku ja avaldas ka mõned uued lood. Pedaru usub, et viie aasta jooksul võib taasühinemist veel juhtuda. "See on väga vastuoluline. Ma olen Youtube'ist paari asja vaadanud, aga see minu jaoks väga oluline ei olnud, mul pisar silma ei tule," tunnistas Pedaru.

Eestlastele aga Sting meeldib, seda näitab ka reedel Saku Suurhallis toimuv kontsert, mis on läbi müüdud. "Ma olen isegi trammis sõites kuulnud, kuidas tütarlapsed arutavad, et Sting ja David Beckham, mõlemaga läheks kaasa. See oli mõned aastad tagasi, ma ei tea, kas tänasel päeval enam läheks," naeris Pedaru.

Pedaru ise Stingi kontserdile sattunud ei ole, vaid näinud seda salvestatuna. "See ei ole päris minu jaoks. Tänasel päeval on nii palju asju kättesaadaval juba ja võimalik minna. Tuleb mingid valikud teha, aga Sting on kahtlemata kõva tegija," kinnitas Pedaru.

66-aastane staar on Pedaru hinnangul intelligentne mees. "Heas vormis endiselt, harrastab liikumist, selline miljonäri elu," kirjeldas Pedaru.