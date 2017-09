RÜÜT esitleb sügistuuril teist albumit

Kadakad sümboliseerivad sitkust ja alalhoidlikkust. Nad vajavad palju aega, et kasvada, kuid valminuna lõhnavad jumalikult hästi. Kadakad sümboliseerivad ka mere ja maa kohtumispaika, piirialasid, mis nii looduses kui kultuuriruumis on kõige rikkalikumad. Albumi pealkiri "Kadakad" väljendab ansambli sõnul lugupidavat suhtumist nii loodusesse kui pärimuskultuuri ning soovi neid inspiratsiooniallikaid hoida ja kaitsta.

Teine stuudioalbum "Kadakad" võtab kokku ansambli RÜÜT viis tegevusaastat. Kvartett on selle aja jooksul üha rohkem kokku kasvanud ja aina olulisemaks on saanud nende ühine suhtumine muusikasse ja loomisesse. Koos katsetatakse, murtakse piire, otsitakse värskeid kõlavärve ja nutikaid lahendusi ning avastatakse tundmatuid alasid neis endis ja nende muusikas. RÜÜT toetub oma loomingus Eesti pärimusmuusikale, kuid ei taha ennast piiritleda mõne konkreetse žanriga, vaid hoiab avatuna kõik uksed.

Suvel ilmunud teine album "Kadakad" on pälvinud suure heakskiidu ning on nomineeritud kolmele Etnokulpide auhinnale - looga "Ilus ole" parima laulu, parima albumi ja parima artisti kategooriates.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel