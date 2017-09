Revolutsioon filmitööstuses: mees pani "Ringvaates" käe põlema

"Sellist geeli ei ole maailmas. Küll on tehtud, aga seda ei jagata. Eesti kaskadööride soovil proovisin ja õnnestus see välja töötada või parendada maailmas juba kasutusel olnud materjali," selgitas Vaino ETV saates "Ringvaade", miks ta tulekindla geeliga välja tuli.

Vaino ütles, et geeli arendustöö oli pikk ja kestis üle poole aasta. "Selle jooksul olen mõnedki villid ära parandanud, aga see kõik on nüüd minevik, sest tulemus on täiesti ohutu," kinnitas mees. Vaino pani kaamerate ees tõestuseks põlema oma käe ning saatejuht Grete Lõbu kinnitas, et mehe käsi oli pärast katset täiesti terve.

Geeli pluss on Vaino sõnul see, et materjal ei valgu laiali, ei läigi, pole mürgine ja on soojakindel. Kuumakindel geel koosneb veest ja akrüülpastast. "See ei ole kindlasti mõeldud kodus järele tegemiseks," rõhutas Vaino.

Mees tunnistas, et üheski filmis pole tema leiutist veel kasutatud, kuid loodab, et see murrab siiski filmimaailma.