Marko Reikop võrdles tippkoka rooga vana suitsusaunaga

Võib tunduda uskumatuna, kuid toiduks kõlbavad ka mädananud õunad või leivateost üle jäänud puru. Pihel ütles ETV saates "Ringvaade", et proovib igast toorainest maksimumi välja pigistada.

"Lihtne talupojamõistus, mis meil peaks igapäevaselt kaasas olema, kui me külmkapi avame, et toitu kergekläeliselt ära ei visataks. Paraku toit on hästi anonüümseks muutunud ja Eestis rohkem kui üks prügiautotäis ühe inimese kohta visatakse ära," ütles Pihel.

Saatejuht Marko Reikop sai otse-eetris proovida puu otsa seisma jäänud õunu, hapusaia krõbedikku ja ahjupõhja jäänud jahust jäätist. "Ai, kui üllatava maitsega see on. Vana ahjupõhja on siin tõesti tunda, ma tunnen, et ma sööks nagu jäätist, õuna, maitsed on väga head ja ühtlustunud, aga samas lakuksin vana suitsusauna sellele kõigele peale," kirjeldas Reikop maitsebuketti.

Eesti tippkokad teevad samal põhimõttel õhtusöögi suurel heategevuslikul üritusel "Lapsed söönuks", mis toimub 9. oktoobril.