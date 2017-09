Ameerika staarbariton "Ringvaatele": teie orkester on suurepärane

"Tunnen maestro Järvit juba 30 aastat. Esmakordselt laulsin temaga

Edinburghis aastal 1985. Oleme aeg-ajalt kokku juhtunud. Viimasel ajal on meil olnud toredad kontserdid New Yorgis ja Genfis. Imetlen teda meeletult. On rõõm,

et saame seda projekti koos teha," rääkis Hampson ETV saates "Ringvaade".

Hampsonil jagus kiidusõnu ka siinsele orkestrile. "See on suurepärane. On tore siin olla ja töötada nende võrratute muusikutega," ütles mees ja kiitis ka kontserdipaika. "Eile sain linnas ringi jalutada. Tallinn on imeilus, vanalinn on fantastiline," lausus ta.

Hampsoni kontserdituur kannab nime "Tenorid pole lubatud". "Tegelikult pidanuks kontserdi pealkiri olema "Tenoreid pole vaja". Aga siis tuli "Tenorid pole lubatud". Kui tegin esimese plaadi koos Sam Rameyga, siis oli populaarne "Mehed mustas" ja pealkiri sai hoopis teistsugune. Aga me ei taha kedagi halvustada. Tenorid ei saa sinna midagi parata, nad on toredad poisid," naeris mees ja tõdes, et on suur tenorite fänn. "Suurepärased tenorid ja sopranid on eriline looduse and, ütleksin päris tõsiselt," rõhutas ta.

Maailma tippu kuuluv bariton lisas, et on alati laulnud nii ooperi kui ka kontserdi repertuaari. "Olen kogu elu laulnud Gustav Mahleri laule. Tasakaal ooperi ja soolokontsertide vahel on mulle väga oluline. Püüan sellega väga hoolas olla," tõdes ta.

Dirigent Neeme Järvi kiitis, et Hampson on intelligentne inimene. "Tenorite kohta ei saa seda alati öelda, aga neil on head hääled ja sellepärast nad paistavad silma, et neil on kõrged noodid, aga Thomas Hampsonil on mõlemad," tõdes Järvi.

Thomas Hampson esineb esmakordselt Eestis 27. septembril. Ettekandele tulevad kaks meistriteost Gustav Mahleri varase loomingu hulgast: "Rändselli laulud", vokaaltsükkel helilooja enda tekstidele ning nooruslikult helge I sümfoonia.