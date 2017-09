Rasmus Puuri hommikune kohmetus: helilooja sattus ühte lifti peaministriga

"Ma saabusin siia koos peaministriga, kes läks praegu Vikerraadiosse. Tal ol vastas kaks saatejuhti. Minule on jäänud mulje, et Jüri Ratas ei ole väga enda avaja tüüpi ja enda üle väga nalja ka avalikult ei tee. Saatejuhid küsisid temalt, et kas saame peaministri kohta mingeid halbu jooni ka välja tuua. Ratas ütles, et ei ole neid. Sellega asi piirdus," muljetas Puur.

Puur ütles, et ühine liftisõit oli kummaline ka seetõttu, et alles hiljuti saatis peaminister talle Estonia lavale lilled. "Ma olin väga kohmetu, sest ooperiesietendusele saatis peaminister mulle lilled. Ta ütles mulle liftis tere, aga ma arvan, et ta ütleb kõigile," naeris Puur, kelle ooper "Pilvede värvid" esietendus alles reedel, 22. septembril.

Rahvusooperis esietendunud ooperi muusika kirjutas helilooja vaid 24-aastaselt. Ooperi idee tuleb Jaan Kruusvalli näidendist "Pilvede värvid" (1983), mis vaatleb eestlaste emigratsiooni 1940ndatel. Mindi sõjaajal, kuid Eestist siirdutakse massiliselt välismaale ka nüüd, kui kauaoodatud vabadus on käes.