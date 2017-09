Bryan Adams esineb maikuus Tallinnas

Bryan Adams jõuab Eestisse oma värskeima, järjekorras juba 13. stuudioalbumi "Get Up" esitlustuuri raames. Plaadi produtsendiks on ELO juhtfiguur Jeff Lynne ning lood on kirjutatud koos Adamsi ammuse koostööpartneri Jim Vallance'iga. Tallinna kontserdil kõlavad lisaks uuematele lugudele kindlasti ka legendaarsed hitid nagu näiteks "Summer of ‘69", "Heaven", "Here I Am", "18 til I Die", "Please Forgive Me", "(Everything I Do) I Do It for You" ja paljud teised.

Bryan Adams sai suurema tähelepanu osaliseks oma oma kolmanda stuudioalbumiga "Cuts Like a Knife" ning maailmakuulsaks tegi artisti tema neljas album "Reckless", millelt pärinevad megahitid "Run To You", "Heaven", "Summer of ‘69" ning duett "It’s Only Love" Tina Turneriga. Adams on müünud üle saja miljoni albumi üle kogu maailma ning võitnud suurel hulgal erinevaid muusikaauhindu, sealhulgas ka Grammy.

"Album sündis üsna orgaaniliselt, lugu loo haaval, viimase paari aasta jooksul koostöös Jeffiga. See oli suurepärane koostöö, sest andis mulle piisavalt aega lugusid kirjutada. Peamiselt jagasime muusikat internetis, saatsime teineteisele erinevaid versioone kuniks jõudsime kõige õigema variandini. "Get Up" on muretu fiilinguga album, mõnes mõttes soovin, et oleksin selle plaadi juba 25 aastat tagasi teinud," rääkis Adams oma uuest albumist.

"Olen alati olnud Bryani suur fänn, nii et temaga töötamine oli suur rõõm," rääkis produtsent Jeff Lynne, kes on teiste hulgas koostööd teinud ka selliste artistidega nagu näiteks The Beatles, Paul McCartney, Randy Newman ja Tom Petty. "Bryan saatis mulle demosid, mina mängisin oma ideed sisse ja saatsin talle tagasi Inglismaale. Seal salvestas ta vokaalid ja saatis mulle Californiasse. 5400 miilise vahemaa kiuste tegime tõeliselt rokkiva albumi," kirjeldas ta.

Lisaks muusikale on Adams ala ka ühiskondlikult väga aktiivne olnud ning osaleb tihti heategevuslikel kontsertidel ja üritustel. Bryan Adamsi nimeline fond aitab lastel ja noortel üle kogu maailma haridust omandada. Adams usub, et haridus on parim kink, mida lapsele anda saab.

Bryan Adams annab tuuri "Get Up" raames kontserdi Tallinnas, Saku Suurhallis 2. mail 2018.