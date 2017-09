Galerii: Treski küüni hooaeg sai punkti Winny Puhhi kontserdiga

Läinud suve jooksul toimus Treskis 13 kontserti ning Treski Küün oli sel suvel üks enimkülastatud kohti piirkonnas. "Oleme äärmiselt õnnelikud, et nii palju inimesi leidis sel suvel aega, et sõita siia kaugele ääremaale ja nautida suurepärast muusikat ning värsket Värska valla õhku", rääkis Treski Küüni peremees Jalmar Vabarna.

