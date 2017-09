Fotod: Liina Stein esindab Eestit Pariisi moenädalal

Liina Steini kollektsioon "LOVE" sümboliseerib vabadust, armastust ja ettearvamatust. Moelooja kirjeldab kollektsiooni kui teekonda, kus miski pole tavaline, pole algust ega lõppu, käidud radu, teelahkmeid ega ettemääratust. "On lõpmatus, avastusretked, vabanemine ja ootusärevus," sõnas ta ja lisas, et visuaalselt materialiseerub "LOVE" nahkrihmadega kombineeritud body’deks ja lendlevateks siidkleitideks, mida on võimalik kombineerida igapäevaselt pükste, seeliku ja jakiga."

