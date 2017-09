TMW lemmikartist Garbanotas Bosistas avaldas uue loo ja video

Kitarrist Mantas Joneikis ütles, et selle loo materjal on bändi kõrvu ja mõtteid kummitanud pea kaks aastat.

"Lugu võrsus pinnasest, kuhu on koondunud suvine kulgemine, paljud juhukohtumised ja öised vestlused. See laul on suvest, mägede tippudest ja päevade haripunktidest, tõdetest ja lokkidest."

Loole "Last Summer’s Day" vändatud muusikavideo on esimene bändi üheksa-aastase tegutsemisaja jooksul.

"Arvasime, et ei suuda kunagi oma loomingut korralikult visualiseerida. Sestap palusime oma sõpradelt, et nad kannaksid paberile mõtted, mis neil tekivad meie lugusid kuulates. Martynas Valius, meie hea sõber, oli esimene, kes meid aidata suutis. /---/ Sellesse videosse on koondunud kokku kõik, mis vaja – inimene, mäed, liikumine, hirm liikumise ees, ärevus, vaade linnulennult."

"Last Summer’s Day" on salvestatud Snorre Bergerundi stuudios Ymir Audio. See on esimene singel pärast Garbanotas Bosistase 2015. aastal ilmunud täispikka albumit "Above Us".