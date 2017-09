Mart Noorma: raketisaatesse tulija peaks oskama naela seina lüüa

Noorma andis mõista, et saates osalejate järelkasvu pärast muretseda pole vaja.

"Nagu eelmine aasta näitas, just kõige nooremad osavõtjad, kes on raketisaate viimase seitsme hooaja jooksul üles kasvanud, on nüüd kõige innukamad saatesse tulijad."

Ta lisas, et kogemus on näidanud, et ülikooli tudengitel ei ole olulist eelist gümnasistide ees.

"Mida peaks raketisaatesse tulija kindlasti oskama: naela seina lüüa. On tore, kui ta on kunagi trelli kätte võtnud," rääkis Noorma, lisades, et võib ka ise osalejat puurima õpetada, kui ikka tahtmine saatesse tulla on suur.

Üks osaleja saab sel aastal raketisaatesse "Ringvaate" kaudu. Nende seast, kes esitavad oma kandideerimisavalduse Noorma sõnavõtule järgneva 69 tunni jooksul saate kodulehel, valitakse välja viis osalejat, kes saavad "Ringvaates" mõõtu võtta. Ülesande kõige paremini lahendanu saab otse 15 raketisaate finalisti hulka.