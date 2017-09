Galerii: Voldemar Kuslapi sünnipäevakogumiku esitlus

Kahest DVDst ja ühest CDst koosnev kogumik sisaldab aariaid, duette ja muusikalisi numbreid tuntud ooperitest, operettidest ja muusikalidest ning kontsertnumbreid koostöös Eesti Raadio orkestriga.

CD-le on salvestatud Eesti ja maailma estraadiklassika. Kogumiku koostaja on Jüri Kruus, monteerija Chris Männik ja kujundaja Tiina Sildre. Kaasas on mahukas fotodega buklett, mille on toimetanud Liina Viru.

Kasutatud video- ja muusikamaterjal pärineb peamiselt ERR-i arhiivist.