Vabal Laval astub üles Briti linnabluusi muusik Fink

Eestis algas Eestis küberkiusamise vastane kampaania Suurim Julgus, mille eesmärk on küberkiusu probleemi märgata, vähendada ja ennetada. Aktsioonile on oma panuse andnud Eesti youtuberid.

"Tajun Finki ja enda loomingus mingit sarnast vibe’i, mingit ühendavat meelestatust, nii et usun, et Efterglow sobib sellesse õhtusse väga hästi," tunnistas Pärnoja. Lisaks saab väga põnev olema esineda uue, pisut vähendatud koosseisu ja tavapärasest erineva set-up’iga.”

"Flood osales plaadi tegemises alates esimesest demost," selgitas Greenall. "Ta pani mind täiesti uut moodi tegutsema – kirjutamisest laulmiseni ja isegi omaenda muusika mõtestamiseni. Usun, et selle tulemuseks on meie seni tugevaim ja sidusaim album."

Tallinna kontsert leiab aset Finki 15. septembril ilmunud kuuenda stuudioalbumi "Resurgam" Euroopa tuuri raames. Albumi produktsiooni ees vastutas tuntud briti post-pungi ja alternatiivroki produtsent Flood (New Order, Nick Cave, PJ Harvey, U2, Warpaint, The Killers).

Ta on koostööd teinud nii soulilaulja John Legendi kui ka varalahkunud Amy Winehouse’iga ning tema laulukirjutaja-võimeid on ülistanud teiste seas nii Ed Sheeran kui ka Bon Iver.

Fink, kodanikunimega Fin Greenall, on vaheldumisi Berliinis ja Londonis resideeruv laulja, laulukirjutaja ja produtsent, kelle loomingut on muusikakriitikud nimetanud nii 21. sajandi linnabluusiks, põgenemiseks digireaalsusest kui ka omalaadseks muusikaloo tagasivaatepeegliks.

