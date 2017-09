Ansambel Pärl avaldas värske loo imelisest "Eestimaast"

"Käinud maailmas palju ringi ja näinud nii mõndagi, siis võin öelda, et meie oma Eestimaa on väga ainulaadne ja tore koht. Peaksime seda rohkem hoidma ja selle üle uhkust tundma. See on meie kodu ja meil on kõik siin olemas, aga me ikka vingume ja kitkume üksteise kallal – austage rohkem üksteist," sõnas Tarvo Valm, kes kogus laulu sõnade kirjutamiseks inspiratsiooni ansambel The Suniga mööda kodumaa erinevaid nurki ringi rännates.

Aasta lôpus ilmub ka Pärli debüütalbum. Esimene avalik ülesastumine koos lauljanna Merilin Purgega toimub klubis Amigo 19. oktoobril.

Pärl "Eestimaast"

Muusika ja sõnad: Tarvo Valm

Miksinud Keijo Koppel @ Round Sound

Produtseerinud Tarvo Valm