Lauri Leesi peab koolijuhi ametit paljuks: tahaksin olla tavaline õpetaja

Kui mees näeks tänaval oma näoga valimisplakatit, teeks ta ilmselt avarii. Leesi tõdes, et ka koolijuhi amet on tema jaoks liig. "Minul on isegi koolijuhi amet natuke palju. Ma tahaks olla tavaline õpetaja," tunnistas Leesi, kes annab oma kooli prantsuse keele ainet, vahendas ETV saade "Hommik Anuga".

Leesi usub, et Eesti haridussüsteem toimib hästi, kuid haridusmaastiku suureks mureks on õpetajate puudus ja nende madalad palgad.

Koolidirektor tõi näitena oma kooli, kust lahkus füüsikaõpetaja, uut inimest on sellele kohale aga raske leida. "See on suur katastroof, meie koolist lahkus õpetaja ja meil ei ole uut võtta. Õpetaja amet on nii ilus ja hea, minu jaoks kõige üllam amet, mis üldse on. Mul on väga kahju, kui noored ei taha tulla," lausus Leesi.

Leesi sõnul on õpetajate vähesus põhjustatud madalatest palkadest. "See jutt, et Eesti õpetaja saab juba keskmist palka, ei vasta tõele. Eesti keskmine palk on täna 1242, mitte 1050," sõnas mees. "Asi paraneb siis, kui õpetaja palk on piisavalt suur. Siis on andekaid inimesi ja häid õpetajaid igal pool," lisas ta.