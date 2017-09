Tartu noormehed päästsid südamerikkega mehe elu

"Tulime poest, meil oli plaanis minna bussi peale ja kõndisime bussi peale, nähes üht vanemas eas härrat bussipeatuses. Mees hakkas püsti tõusma ja kukkus järsku pikali," kirjeldas Henry Magnus Roks sündmuste käiku 14. juulil, vahendas ETV saade "Hommik Anuga".

Sander Aavik tõdes, et hädas meest nähes oli hirm sees. "Alguses me arvasime, et on palju alkoholi tarvitanud ja siis kokku kukkunud. Henry haaras telefoni ja helistas häirekeskusesse ja teised läksid tema juurde," rääkisid Sander Aavik ja Kaspar Parksepp.

Häirekeskusest juhendati noormehi katsuma mehe pulssi, mida oli raske tunda. Seejärel tegi Sander Aavik hädasolijale südamemassaaži. "Arvasin, et äkki aitab, kuidagi oleks ikka abi. Olin seda varem ainult mannekeeni peal teinud," meenutas Aavik inimese abistamist.

Kiirabi jõudis kohale seitsme minutiga, mille järel anti inimese päästmine professionaalidele üle. "Lootus tuli sisse. Käed värisesid terve aeg," kirjeldasid noormehed. Arstid kinnitasid, et noormehed suurendasid mehe võimalust ellu jääda.