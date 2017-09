Dubaisse kavandatakse Veneetsia koopiat

Eestis algas Eestis küberkiusamise vastane kampaania Suurim Julgus, mille eesmärk on küberkiusu probleemi märgata, vähendada ja ennetada. Aktsioonile on oma panuse andnud Eesti youtuberid.

Ujuv Veneetsia oleks tehniliselt nagu paat, mis on ehitatud sama projekti järgi nagu Dubai Floating Seahorse, mille villad on ankurdatud ja ei kõigu nagu paadid, kuid alluvad tõusule ja mõõnale.

Vee peal hõljuv Veneetsia oleks üls osa Dubai kunstsaarte projektist The World. The Worldi ehk kunstliku maailmakaardikujulise saarestiku ehitus algas 2003. aastal, Veneetsiat kujutav saar loodetakse valmis ehitada 2020. aastaks. "Ma olen äärmiselt põnevil ja uhke Veneetsia projekti üle," teatas kinnisvarabüroo Kleindienst Group juht Josef Kleindienst.

