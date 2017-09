Timo Diener: puhtaid komöödiafilme annab tikutulega otsida

Flmiekspert Timo Diener ütles ETV saates "Hommik Anuga", et ei tea tegelikku põhjust, miks arvatakse, et komöödia on kerge žanr. "Võib-olla on asi selles, et komöödiamaailmas on niivõrd tohutult suured talendid liikvel, kes oma tööd tehes muudavad selle nii sundimatuks ja lihtsaks, et kõrvaltvaatajale tundub see liiga lihtne," põhjendas ta.

Diener lisas, et komöödiate juures on nii palju eri varjundeid, et puhtaid komöödiafilme tuleb tikutulega otsida. Samas tõdes filmiekspert, et kriitikud tegid tabelit koostades tõsiselt head tööd ning said superläbilõike komöödiafilmidest, mida elu jooksul nägema peaks.

Kõigi aegade parimaks komöödiaks valiti 1959. aasta "Džässis ainult tüdrukud", aga tabelisse pääses ka 1926. aasta film "The General". "Kriitikutele ikka meeldib kinoklassika õhutamine," selgitas Diener ja lisas, et head asjad ei vanane.

Filmimees lisas, et tänapäeva komöödiates on vaid mõned teemad, mille üle nalja ei peaks viskama, aga solvujatearmeega kaasneb ainult rohkem koomikuid. "Ebakorrektne nali on alati au sees olnud, koomikute põhiülesanne on reaktsiooni tekitada ja ärritada. Tänapäeva poliitilise püssirohutünni otsas elamisel on mõned teemad natukene rohkem tabud, aga samas on tänapäeva lumehelbekeste ühiskond ja kiirsolvujate pealetung tekitanud selle, et koomikute põld on veel laiem," selgitas Diener.

