Kolleegid Voldemar Kuslapist: temas on säilinud erksus ja nooruslikkus

"Tema teatud õnn on olnud see, et ta ei ole ennast liiga kaua kuritarvitanud ooperi vallas, midagi pole teha, see nõuab tohutut füüsilist pinget, nagu sportlane. Võib-olla tänu sellele on ta suutnud endas säilitada erksuse, vitaalsuse ja nooruslikkuse," rääkis Siiri Puura "Vikerhommikus".

Väino Puura lisas, et Kuslap on talle olnud eeskujuks juba nooruspõlvest saati. Juba 1970ndate algusest hakkasid mehed mängima Estonias samu rolle. "Need olid kõige uuemad nooruspõlve rollid, mis temaga kahasse tehtud ja jäid meelde. Temalt oli küll õppida, sest ta oli kogenum, teadis täpselt, kuidas lava peal käituda ja vahepeal tuli isegi ilma küsimata mu juurde, aitas mind kõvasti," meenutas Väino.

Mees lisas, et kui vahetevahel võisid õpetussõnad solvata, mõistis ta alati, et Kuslapil on õigus. "Hiljem lähed koju ja hakkad mõtlema, et tegelikult oli kogenenumal lauljal õigus," meenutas Väino Puura.

Voldemar Kuslap Autor: Arnold Moskalik/ERR

Siiri Puura oli Voldemar Kuslapi fänn juba Tartus muusikakoolis õppides. "Kui päris kristalselt aus olla, siis ega ma leidsin oma mehe ikka tänu Voldemar Kuslapile küll. Sellel ajal, kui olin ise veel õpilane, olid Kuslap ja Sallo operetis Estonias esipaar. Ma käisin väga tihti neid kuulamas ja loomulikult pikk mees, lokid, bariton - peaaegu, et lembemees. Siis ühel heal ajal astub Tartu muusikakooli uksest sisse pikk bariton ja lokkis juuksed," naeris Siiri Puura meenutades kohtumist oma mehega.

Ka Väino Puura oli nooruses Kuslapi lugudest vaimustuses. "Olles muusikakoolis, kui me Sirjega juba tutvunud olime, olid minu lemmikpalad "Kodu ja ristikhein", "Jalgratturi valss". Volli oli eeskuju," tunnistas Väino Puura.

Esmaspäeval, 25. septembril kell 15.00 toimub Estonia talveaias Voldemar Kuslapi DVD/CD kogumiku "Minu südames sa elad" esitlus. Kogumik valmis Kuslapi 80. sünnipäevaks.