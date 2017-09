12 euro eest ostetud Harry Potteri raamat müüdi oksjonil 68 000 euroga

Võlurpoisi raamatute esimene osa müüdi 81 250 dollariga (68 000 eurot), raamatu originaalhind oli 10,99 naela (12 eurot). See on esimene autogrammita raamat, mis romaanivaldkonnas nii suure summa eest müüdud on, vahendas Independent.

Tegemist oli ühega 500 raamatust, mille Bloomsbury kirjastus 1997. aastal avaldas. Raamatu ostis Suurbritannia kollektsionäär, kes hoidis teost nende aastate jooksul laitmatus korras.

Raamat müüd Dallases haruldaste raamatute Heritage Auctions oksjonil. ""Harry Potter ja tarkade kivi" lõi eelmise rekordi, milleks oli 60 000 dollarit, rohkem kui 30 protsendiga. See võib olla hinnalisim autogrammita raamat, mille me 50 aasta jooksul müünud oleme," ütles oksjoni juht James Gannon.

Ta lisas, et tegemist on tõeliselt hästi hoitud raamatuga. "See osteti Suurbritannias 18 aastat tagasi ja on olnud sellest ajast saati kollektsionääri käes," lausus Gannon. Sarnaseid raamatuid trükiti vaid 500 ning suurem osa neist saadeti raamatukogudesse. "Paljud inimesed otsivad just neid trükke oma kollektsiooni ja tegemist on pigem fenomeni kui raamatuga. Selle taga on kogu J.K. Rowlingu kuulsus," selgitas Gannon hinda, mis raamatu eest maksti.

Heritage Auctions müüs sarnase trüki 2009. aastal koos autori autogrammiga. Hoolimata autogrammist maksti selle eest kolm korda vähem ehk 19 000 dollarit.