Galerii: I Heart Radio festival startis maailmakuulsate esinejatega

Iga-aastane festival startis reedel Las Vegases T-Mobile Arenal.

Sel aastal tähistab iHeartRadio Music Festival oma seitsmendat toimumisaastat, tuues publikuni maailmastaarid, kelle hulgas on Coldplay, The Weeknd, PiNK, Thirty Seconds to Mars, David Guetta ja Harry Styles.

The Weeknd:

Coldplay: