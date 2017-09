Suri muusik Uku Kuut

Lapstähena kuulsaks saanud Uku Kuut sündis 8. juulil, 1966. aastal. Kuueaastaselt salvestas mees Eesti Raadios oma esimese loo. Oma karjääri jooksul produtseeris Kuut muusikat Rootsi ja Ameerika artistidelt peamiselt R&B ja jazzi valdkonnas. Ta andis välja mitmeid albumeid, kus osales produtsendi, laulukirjutaja või lauljana. Mitmed neist valmisid koostöös ema Marju Kuudiga.

2009. aastast ravimatut lihashaigust ALS põdenud Uku Kuut suri 22. septembril. 2014. aastal tegi "Ringvaade" muusiku rängast haigusest loo. "See, kuidas see kõik pihta hakkas, tekitas sisemise ängi, sest sa nägid, et midagi on väga valesti, aga sa ei osanud seda kuhugi suunata. Alguses pandi üks diagnoos, siis teine diagnoos ja siis kolmas diagnoos," rääkis abikaasa Kertu mehe närvihaigusest. Vaata saatelõiku SIIT.

Hüvastijätt Uku Kuudiga toimub 30. septembril Saaremaal, Tornimäe kirikus.