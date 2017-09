Youtuberite igapäev: Eesti internetikuulsused lugesid õelaid kommentaare

Eestis algas Eestis küberkiusamise vastane kampaania Suurim Julgus, mille eesmärk on küberkiusu probleemi märgata, vähendada ja ennetada. Aktsioonile on oma panuse andnud Eesti youtuberid.

"Ütle oma isale, et kui ta oma poodi piima järele läheb, siis ajagu sind auto alla, see oleks tore," on vaid üks näide kommentaaridest, mis Eesti youtuberite igapäevaellu kuuluvad.

"Meie puutume selliste kommentaaridega kokku pea iga päev, see ei heiduta meid, sest me usume sellesse, mida me teeme," on Eesti youtuberite sõnum küberkiusajatele.

#suurimjulgus kampaania peamine sõnum on, et kiusamine - eriti anonüümne kiusamine internetis ja nutiseadmetes - ei nõua julgust. Suurim julgus on hoopis kiusule vastu astuda ja pakkuda tuge kõigile, kes ise end kaitsta ei oska või ei suuda. Kampaania ei näita näpuga süüdlaste poole, ei karista ega häbista.