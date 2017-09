Maailmas on viis liiki ninasarvikuid. Kaks liiki: teravmokk-ninasarvik ja laimokk-ninasarvik, tuntud ka kui must ja valge ninasarvik, elavad Aafrikas. Neil on ninamikul kaks sarve. Kolm liiki: ühesarvelised india ninasarvik ja jaava ninasarvik ning kahe sarvega sumatra ninasarvik elavad Aasias. Tallinna loomaaias elab kolm teravmokk-ninasarvikut: Kibibi, Kigoma ja selle aasta 3. juunil sündinud Kibeta.

Rahvusvahelist ninasarvikupäeva tähistatakse 2010. aastast, mil sündmus esmakordselt Lõuna-Aafrikas välja kuulutati. Ninasarvikute olukord on kriitiline - jätkuvalt lokkab salaküttimine sarvede omastamiseks, kaovad elupaigad ja saastatakse keskkonda. Päeva eesmärgiks on eelkõige tõmmata tähelepanu ninasarvikutele ja neid puudutavatele küsimustele maailmas.

