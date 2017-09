Laulupeo kaheeurose mündi kujundus selgub laste joonistuskonkursil

Konkursi eesmärk on leida kaheeurose mündi tagaküljele kujutis, mis sümboliseerib laulupeo traditsiooni ja tähistab ühtlasi üldlaulupeo 150. juubelit. Tegemist on Euroopa esimese kaheeurose mündiga, mille kujunduse autoriks on laps või noor.

"Laulupeo traditsioonil on eestlaste jaoks eriline tähendus, mis on ühendanud erinevaid põlvkondi, noori ja vanu. Tahame vabariigi juubeli tähistamise vaimus anda lastele võimaluse valmistada üks eriline kingitus, mis jõuab nii Eesti kui ka Euroopa inimeste rahakotti,“ ütles Eesti Panga president Ardo Hansson.

