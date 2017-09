Marko Reikop käis okupeeritud Eesti kardetuimates ruumides

1912. aastal elumajana valminud Pagari tänava hoone roll Eesti lähiajaloos on olnud märkimisväärne. Eesti Vabariigi väljakuulutamise järel kogunes majas mitmel korral Ajutine Valitsus, vabadussõja ja järgnenud iseseisvusajal asusid hoones sõjaministeerium ja sõjaväe peastaap. 1941. aastal rajas ENSV siseasjade rahvakomissariaat keldrisse sisevangla kongid.

Vanglat kasutati küll vaid 1950. aastateni, kuid seal toimunu elab senini inimeste mälestustes.

Okupatsioonide muuseumi direktor Merilin Piipuu ütles, et KGB kongidesse sattusid väga erinevad inimesed. "See võis olla see, et sa oled riigireetur ja metsavend, aga samas ka siis, kui sul oli pööningul mingi raamat, mis polnud nõukogude inimestele kohane," selgitas Piipuu.

98 protsenti Tallinna KGB kongidesse sattunud inimestest mõisteti süüdi ja saadeti suures osas Siberisse.