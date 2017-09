Tutvu telemaailma tulevaste hittidega

Normet avaldas ETV saates "Ringvaade", et kuumim sõna telemaailmas on Hollandi teadussaade "The Institute", kus vabatahtlikud antakse nädalaks teadlaste meelevalda. Normet ütles, et ka osalised ise olid saatest vaimustunud. "Paljud on öelnud, et see on nende elu ägedaim nädal," tõdes Normet. Just "The Institute" võitis Euroopa parima telesaate auhinna.

Normet tutvustas ka Jaapani saadet "Good Night", mis on mõeldud unetutele. Saade algab südaööl ja lõppeb siis, kui piisavalt paljud televaatajad on interneti vahendusel teada andnud, et jäävad nüüd magama.

Komöödiasaadete osas oli üks eredamaid seriaale BBC "The Fleabag", mis räägib noorest Londoni eluga kohaneda püüdvast naisest.

Üks silmapaistavamaid uusi saateid on Aasia Eurovisioon. "Austraallased osalevad ju Eurovisioonil, said maitse suhu ja hakkasid tiimi kokku ajama," rääkis Normet, kes ütles, et Aasia Eurovisioon võib toimuda juba järgmisel aastal. "Väga loodame, et see tuleb ja äkki isegi Eesti laululoojatel on sinna ka kunagi asja," lisas Normet.