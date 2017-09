DJ Bobo "Ringvaatele": pole tavaline, et su karjäär kestab nii palju aastaid

Peagi Eestis esinev retrostaar DJ Bobo on populaarne tänapäevalgi, esinedes täissaalidele nii Saksamaal kui ka Šveitsis. "Ringvaade" käis Ungaris, et uurida, mis on mehe pikaaegse edu saladus.

Olete juba 25 aastat laval. Mis tunne on?

Ikka on kõik uus ja tunnen end üllatavalt noorena. Tundub, nagu oleksin seda teinud vaid 5-6 aastat. Kui tagasi vaadata, tõmbuks aeg nagu kokku.

Kust tuli nimi DJ BoBo? Teie nimi on ju René.

Jah, päris nimi on René. DJ Bobo oli mu hüüdnimi, kui 1984. aastal graffiti-pilte joonistasin. Siis oli breiktants, graffiti, hiphop, kõik USA-st toodud. BoBo oli kaks suurt b-d ja kaks väikest o-d. See oli mu salanimi. Siis hakkasin DJ-tööd tegema ja leidsin, et DJ BoBo on lahe.

Mis tunne oli aastal 1993, kui "Somebody Dance With Me" suureks hitiks sai?

Tegelikult oli see üsna sürreaalne. Olin diskor, tegin muusikat, püüdsin lihtsalt inimesi klubis tantsima panna. Siis hakkasime laval esinema, et muusikat veel enam reklaamida. See aitas oluliselt, kui "Somebody Dance With Me" oli edukas. Meiegi olime valmis laval esinema. Mitte ainult diskor selliseid liigutusi tegemas. Me olime valmis tantsima, räppima, laulma.

Nüüd on iga teine vend DJ. Kas olete ikka populaarne?

"Mul on hea meel selle üle, et saan endiselt töötada tipptasemel. Pole tavaline, et su karjäär kestab nii palju aastaid ja sa suudad teatud taset hoida."

Minu puhul oli naljakas, et pidin 20 aastat selgitama - ma pole diskor, kes mängib plaate, vaid olen produtsent ja meelelahutaja laval. Aga viimastel aastatel pean selgitama, et ei, omal ajal olin ma päris diskor. Uus põlvkond küsib, et miks teda diskoriks nimetatakse, ta pole ju diskor. See on muutunud. 25 aastaga on muutunud minu suhtumine enne lavale minekut.

Esimesed kümme aastat olin väga närvis, püüdes oma kavaga toime tulla. Järgmised 15 aastat olen vaimustuses, et saan lavale minna ja näidata, mida me suudame. Siin on väike erinevus. Mul on hea meel selle üle, et saan endiselt töötada tipptasemel. Pole tavaline, et su karjäär kestab nii palju aastaid ja sa suudad teatud taset hoida. Enamikul käib karjäär lainetena. Aga minu karjäär käis nii... Suuri kõikumisi pole olnud.

Rääkides teie enda lauludest, 14 stuudioalbumit. 14 miljonit müüdud plaati. Kuidas neid laule teete? Need on pealtnäha lihtsad, aga tegelikult ju mitte.

Mina ise neid lihtsaks ei pea. Iga kord, kui laulu kirjutan, ja mul on neid üle kahesaja, sa püüad leida hea meloodia ja lisada head sõnad. Minevikus oli teisiti. Siis pidi DJ-l olema õige sound. Siis õige meloodia. Ja lõpus mõtlesid, et oh häda, sõnu on ka vaja. "Mis need võiks olla? Ah, midagi lauldavat..." Täna on maailm hoopis teine. Sa ei saa lihtsalt mingeid totraid sõnu kokku panna. Kõik ju oskavad inglise keelt.

"Everybody" oli minu lapsepõlves laul, mis mulle tõestas, et DJ BoBo pole lihtsalt ühe hiti ime. See oli hoopis teistsuguse stiiliga kui esimesed laulud. Mis juhtus?

See laul oli väga tähtis terve mu karjääri jaoks, sest see oli esimene, mis polnud otseselt tantsupõrandale mõeldud. Esimesed kolm singlit olid tehtud klubide jaoks. Siis mõistsin, et kui nii jätkan, on mu karjäär varsti läbi. Otsustasime olla

rohkem avatud mõtlemisega, proovida midagi uut, mis sobiks ka raadiotesse. Mul tuli pähe "Everybody". Mäletan, kui siis esimest korda plaadikompaniis kohtumisel käisin. Ütlesin, et see on mu uus laul. Nemad ütlesid, et ei, reggae-ballaadi sa ei tee! Sina oled DJ BoBo, tümpsumees. Mina ütlesin, et tahan proovida. Nemad olid siis nõus katsetama. Me tegime seda ja nii sündis üks mu suurem hitt.

Oluline oli ka esimene ballaad. "Love Is The Price" aastal 1996. Seegi oli euro-tantsu artisti jaoks uus asi - toota üks ballaad. Minu jaoks oli oluline raamidest välja saada. Kaks tundi järjest ainult tümpsu mängida ei saa. Rahvas peab saama rahuneda, hinge tõmmata. Ballaadid on väga olulised.

Olete kätt proovinud ka Eurovisiooni lauluvõistlusel. Kas seal on oluline muusika või show?

See oli vist kümme-üheksa aastat tagasi, 2008. Mõtlesin, et see on tore võistlus,

mida terve Euroopa vaatab. Tore, et selline show on olemas. See oli hea kogemus. Arvasin, nagu kõik artistid, et saan midagi muuta paremaks, teistsuguseks. Aga see on nagu jalgpalli MM. 32 riiki tulevad kokku, igas riigis öeldakse, et noh, poisid, tooge võit koju! Aga võidab vaid üks. Ülejäänud 31 riiki MM-il on kaotajad.

Elu Šveitsis. Kui palju päevi aastas saate kodus veeta?

"Me tahame praegu laste jaoks aega leida. Mõne aasta pärast pole neil enam meie jaoks aega."

Päris palju. Käime turneel iga paari-kolme aasta tagant. See tähendab, et veedan palju aega perega. Meil on kaks last. 10- ja 14-aastane. Kuni nad meid vajavad,

tahame nende jaoks olemas olla. Nemad on kõige tähtsamad. Mõne aasta pärast pole neil enam meie jaoks aega. Me tahame praegu laste jaoks aega leida. Seda teemegi, see on tähtsaim.

Kas nendestki saavad popstaarid? Mis plaanid neil on?

Ei, popstaarideks nad ei saa! Neil pole selle vastu mingit huvi praegu.

Kas teil on piisavalt raha, et elu lõpuni puhata või peate ikkagi iga päev tööd rügama?

Ei. Minul olid 1990-ndad, CD-plaatide kuldaeg. Nagu ütlesite, me müüsime 14 miljonit plaati. Ei, olen õnnelik, et olen sellises olukorras. Saan teha, mida tahan. Selles pole küsimus. Ei, olen tõesti õnnelik. Sülitan üle õla.

DJ Bobo esineb Tallinnas, Saku Suurhallis 30. septembril.