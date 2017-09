Vahur Kersna: kunst ei pea olema šokeeriv, aga see peab kõnetama

Ajakirjanik Vahur Kersna joonistas ETV saates "Ringvaade" heategevusprojekti "Maalides head" jaoks presidendi portreele lilled, kuldvõtme, vuntsid ja prillid. Päev hiljem lükkasid heategevusprojekti eestvedajad Kersna taiese tagasi ja tunnistasid, et see ei sobi nende oksjoni temaatikaga, vahendas Raadio 2 saade "Vabakava".

Projektis osalevad näiteks Ivo Linna, Märt Avandi, Liis Lemsalu, Anni Rahula, Gertu Pabbo, Rasmus Rändvee, Helen Adamson, La La Ladies ja Londonis elav kunstnik Meriliis Rinne.

"Tegelikult mind üllatas see, et ma sattusin sellisesse seltskonda. Ütleme ausalt, ma ei kuulu sellesse seltskonda - kõik need ilusad inimesed, targad ja tublid. Isegi vanuse poolest, ma tõesti ei kuulu sinna, tunnistagem ausalt. Juhuse tahtel ma sinna sattusin, elulained mind sinna kandsid, nüüd tuleb see pill läbi närida, alla neelata ja ära seedida," rääkis Kersna, mida ta tekkinud olukorrast arvab.

Projekti kisti Kersna juhuslikult. "Helistas Marko Reikop ja ütles, et on tüdrukutel selline plaan, et nad on hulgapalju tuntud inimeste käest juba maale kätte saanud, inimesed on maalinud ja et kas ma tuleksin "Ringvaatesse" ja teeksin kohapeal mingi pildi," meenutas Kersna.

Presidendi maali kasuks otsustas Kersna leides, et see on kontrastiks lillede, kiisude ja liblikapiltidele, mida teised inimesed pakkusid. "Ma ei hakka loomulikult mingit kiisupilti seal tegema, see pole minu olemuses. Siis tekkis mõte, et teostan Andy Warholi stiilis presidendi portree, mida ma siis täiendan otse-eetris natukene detailidega. Rääkides ka, mida need asjad tähendavad ja mis kunst on minu arusaamise järgi," selgitas Kersna.

Kersna lisas, et kunst peab tekitama lainetust, see ongi kunsti mõte. "Kunst ei pea olema šokeeriv, aga minu arvates peab kunst kõnetama. Kunst minu jaoks ei ole ilus lillepilt, kassi- või jänkupilt, mille tüdrukud saadavad üksteisele Facebookis, rääkides, kui nunnu see kõik on. Kunst ei tohi olla nunnu, kunst peab inimest kõnetama," rõhutas Kersna.

Skandaalne maal

Kersna võttis taas ette "Ringvaates" valminud teose ja selgitas, miks ta seda kuldse markeriga täiendas. "Kui me vaatame seda pilti, siis kõigepealt ma joonistasin presidendile pähe prillid, mis tähendab seda, et ta on selge pilguga," kirjeldas Kersna ja kiitis, et pärast Lennart Meri pole ükski Eesti president pidanud nii häid kõnesid.

Kuldvõtmeke, mille Kersna presidendile kaela riputas, on pärit Buratiino loost. "See võti on ka meie presidendi kaelas kui sümbol, et see imedemaailm ootab meid. See on väga lähedal, aga see uks on jäänud veel lahti teha," rääkis Kersna.

Ajakirjanik lisas maalile ka kuldsed lilled, mis kinnitavad tema sõnul seda, et me ei ole Eestis elanud kunagi nii head elu siin selles maailmanurgas kui praegu. "Lõpuks siis need vuntsid, mida väga paljud ei anna mulle andeks, sest kuidas sa lähed, sa surgid pildi ära, sa joonistad presidendile vuntsid, aga siin ei ole midagi originaalset. Juba 1919. aastal, kui te mäletate, oli selline kunstnik nagu Marcel Duchamp, kes joonistas "Mona Lisale" vuntsid, see oli protest väikekodanliku suhtumise ja mõtlemise vastu kunstis ja maalis. See oli suur skandaal juba tol ajal," lausus Kersna.

Mehe sõnul näitavad vuntsid seda, et president ei ole mees ega naine. "President on vaimolend, midagi enamat," ütles Kersna.

"Maalides head" tiimiliikmed selgitasid pärast saadet, et Kersna looming ei sobi kokku nende kontseptsiooniga. "See, mis stuudios toimus, oli meie jaoks täielik üllatus. Me ei osanud oodata sellist kunstiteost Vahur Kersna poolt. Sõites koju arutasime omavahel ja jõudsime otsusele, et seda maali me müüki ei pane, kuna see ei lähe meie teemaga kokku. Samuti me ei poolda presidendi pildi rikkumist," kirjutas "Maalides head" tiim oma Facebooki lehel.

Raadio 2 saade "Vabakava" otsustas skandaalse teose maha müüa.

"Vahur tahtis head ja me siiski müüme osjonil selle skandaalse teose maha. Kindlasti on Eestis inimesi, kes mõistavad Kersna kunsti, teose alltekste ja on nõus läbi oksjoni head tegema," ütleb Raadio 2 saatejuht Mihkel Ulk.

Kersna teose müügist saadud raha annetatakse Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule ja heategevusfondile Minu Unistuste Päev nagu oli algselt plaanis ka "Maalides head" meeskonnal.

