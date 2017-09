The Swingers töötles Taylor Swifti

"Pärast inimeste suurepärast reaktsiooni meie versioonile möödunud suve hitist "Despacito" tundsime, et näpud ja suud kipelevad juba uue ja suurema tüki järele," kommenteeris Tanja.

The Swingers otsustas järgmisena ette võtta Taylor Swifti muusika. "Tema uus singel "Look What You Made Me Do" on äge väljakutse, sest lugu ise on juba väga teistmoodi tänaste poplugude seas aga meie keerasime vinti siis veel veidi üle ning muutsime selle omakorda selliseks jazzisugemetega swingilooks," lisas teine loo solist Birgit Sarrap.