Kuus britti asutasid eestikeelse bändi

Bändi asutasid Suurbritanniast pärit noormehed, kes on eri aegadel liitunud Vanemuise balletitrupiga. Täna tantsib Tartu teatris bändiliikmetest veel kolm liiget, vahendas Raadio 2 hommikuprogramm.

"Teatris töötamine on palju konkreetsem ja toimub reeglite järgi. Bändiga me tavaliselt koguneme prooviruumi, teeme, mis parasjagu õige tundub. Tantsimine ajab palju rohkem higistama. Bändiproovi saan ma tulla tavalistes riietes," naersid bändiliikmed ühiselt.

Bänd moodustati juba 2011. aastal. "Ma käisin kunagi saunapeol, kus oli palju mehi ja üks tüdruk. Kõik mehed istusid diivanil, käterätid ümber ja ta ütles, et ma näen teie rätiku alla, pange jalad kokku. Ma arvasin, et Läbi Rätiku (Through the Towel) oleks hea bändinimi, aga sõber kogemata tõlkis Läbi Linna (Through the Town). Sealt see nimi tuligi," selgitas Läbi Linna asutajaliige.

Oma muusikat nimetavad noormehed pop-rokiks, kuid peavad oluliseks, et nende lood oleksid ka hea rütmiga. "Me mängime muusikat, mille taustal inimesed saaksid tantsida ja lõbu tunda," selgitasid bändimehed.

Seni on Läbi Linna esinenud mitmetel erapidudel ja tudengitele mõeldud üritustel, kuid loodavad pääseda ka suurematele lavadele. "Sellel hooajal tahaksime me teha rohkem avalikke kontserte, sest neid pole olnud väga palju," tõdesid noormehed.