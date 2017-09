Galerii: "Minu näoga onu" Eesti esilinastus

Film räägib lahutusjärgses masenduses muusikakriitikust Hugost, kes soovib just oma elu hakata taas üles ehitama, kui tema ukse taha ilmub ootamatult tema isa, džässmuusik Raivo. Kiusliku loomuga vanamees teatab, et ta on kohe-kohe maist teekonda lõpetamas ja ootab ainsalt pojalt enda eest hoolitsemist.

Filmi peaosades on Rain Tolk ja Roman Baskin. Maimik tõdes, et Baskin valiti Tolgi isa kehastama just seetõttu, et profiilis näevad mehed vägagi sarnased välja. Filmis mängivad veel Evelin Võigemast, Maarja Mitt, Eve Kivi, Jarek Kasar, Carmen Mikiver jt.

Filmi stsenaariumi autorite ja režissööride Andres ja Katrin Maimiku koostöös on varem valminud 2014. aastal linastunud mängufilm "Kirsitubakas".