"Vabakava" paneb heategevuseks müüki Vahur Kersna skandaalse taiese

"Vahur tahtis head ja me siiski müüme osjonil selle skandaalse teose maha. Kindlasti on Eestis inimesi, kes mõistavad Kersna kunsti, teose alltekste ja on nõus läbi oksjoni head tegema," ütleb Raadio 2 saatejuht Mihkel Ulk.

Möödunud nädalal joonistas ajakirjanik Vahur Kersna ETV saates "Ringvaade" heategevusprojekti "Maalides head" jaoks president Kersti Kaljulaidi portreele lilled, kuldvõtme, vuntsid ja prillid. Päev hiljem lükkasid heategevusprojekti eestvedajad Kersna tehtud taiese tagasi ja tunnistasid, et see ei sobi nende oksjoni temaatikaga. Nüüd on Raadio 2 saade "Vabakava" otsustanud skandaalse teose siiski maha müüa.

