"Ringvaade" seikles Rakvere linnuses koos eesel Mickensiga

"Kui te seda eeslit vaatate, siis ta on üpris haruldane," selgitas Rakvere linnuse programmijuht Tauno Rahnu ja lisas, et kui vaadata ülejäänud eesleid, siis enamik on ikkagi heleda ninaga. "Aga tema on tumeda ninaga, vanasti nimetati selliseid eesleid salakaubavedajate eesliteks, sest öösiti polnud nende ninasid näha."

Hiljuti sai eesel Mickens suure tähelepanu osaliseks, kuna põgenes linnusest ning külastas kohalikku ööklubi Mjau. "Ta oli karjamaal, aedik oli ümber, aga mingid koerad jooksid ja see talle ei meeldinud ning kuna me elektrikarjust sisse ei lülita, siis ta mõtleski, et läheb jalutama," ütles Rahnu ja tõdes, et kohe kui linna poole liikuma hakata, siis oledki ööklubi Mjau ees.

"Kohe, kui ta oli minema jooksnud, hakkasid inimesed helistama, sest ta on üpris kuulus," kinnitas linnuse programmijuht.