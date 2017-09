Imre Sooääre ema Inna Sooäär täitis unistuse ja hüppas langevarjuga

Inna Sooäär kinnitas, et esimest korda unistas ta langevarjuga hüppamisest 27 aastat tagasi Torontos, kui Imre käis seal lennukoolis. "Ta ütles mulle ühel päeval, et ta võtab mind nüüd kaasa ja viib lennukiga sõitma, aga see jäi katki," sõnas ta ja lisas, et läks hulk aega mööda, kuni 2011. aastal näidati Muhumaal, kuidas tõusulangevarjuga auto järel õhku tõustakse. "Siis ma mõtlesin, et nüüd ma tahan kindlasti langevarjuhüpet teha, aga ikka läks veel aega mööda."

"Möödunud aastal olin ma oma tütre juures Kanadas ja sealses lennumuuseumis oli mul simulaatoriga võimalik juhtida lennukit ja mõtle, ma tõstsin suure lennuki üles ja maandasin täpselt joone peale, seda rohkem tahtsin ma ka ise sinna kõrgele minna," jutustas Sooäär ja tõdes, et augustis luges ta internetist, et tehke kellelegi 90-eurone langevarjuhüpe kingituseks. "Ma helistasin ja ütlesin, et ma teen endale selle kingituse, aga siis räägiti, et peab neli tundi käima koolitusel, mille peale ma lõin käega."

Selle peale öeldi, et kui teha tandemhüpe, siis ei pea spetsiaalset koolitust läbima. "Tandemhüpe oli ka sel nädalal veel soodusega, ma ütlesingi, et kohe teen ära, mõtle, kolm päeva oli aega, ma ei saanud kuskile taganeda, pandi kirja, ja sa hüppad."