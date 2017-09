Kadri Kõusaar: linnavolikogus võiks olla ka mõni elusorganism

Kadri Kõusaar ütles "Ringvaates", et ta kandideerib kohalikel valimistel, kuna tema arvates võiks linnavolikogus olla ka mõni elusorganism. "Seda selleks, et seal ei oleks ainult tehnokraadid ja bürokraadid ning ka tavainimene oleks esindatud oma eelistustega," sõnas ta ja tõi välja, et tal on siiski hirm, et tema poolt ei hääletata. "Selle intervjuuga proovin ma sellest hirmust üle saada, äkki keegi ikka halastab."

"Ma arvan, et tööd tuleks teha korralikult, mitte nii, et võtame kõige lihtsama lahenduse, teeme kähku ära ja loodame, et keegi ei saa teada," nentis Kõusaar ja lisas, et lõpuks tuleb ikkagi kõik välja. "Oma hingevaatelt olen ma roheline."

"Ei välista, et ma kunagi jõuan ka Riigikogusse, aga võtame praegu ikkagi samm-sammu haaval," kinnitas ta.

Kõusaare sõnul on tema üks lemmiklinnu Berliin. "Just seetõttu, et ta on ääretult inimsõbralik, kellegi peale ei kortsutata kulmu, seal on kohvikud, rattateed, korralik ühistransport, seal on lihtsalt väga õdus olla," selgitas ta ja tõi välja, et kui ta mõtleb tuleviku-Tallinna peale, siis ta mõtleb Berliinist.

Marko Reikop küsis Kadri Kõusaarelt ka mõned Marcel Prousti seltskonnamängu küsimused:

Millist elavat inimest sa enim imetled?

Oma ema.

Millal sa valetad?

Hädavaletan aeg-ajalt.

Milline omadus meeldis sulle enim meestes?

Huumorimeel.

Aga naistes?

Empaatia ja kaastunne.

Mida sa pead enda suurimaks saavutuseks?

Filmi "Magnus".

Mis on sinu lemmiktegevus?

Oma lastega müramine.