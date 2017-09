Eesti tippjalgpallurid korraldasid intellektipuudega lastele jalgpallipäeva

"Oi, ta oli täiesti hoos, me hakkasime juba eile õhtul rääkima, et ta saab täna minna jalgpalli mängima," sõnas Hermaküla ja lisas, et tema poeg Kaarel ootas jalgpallipäeva väga, kuna ta pole kunagi varem saanud jalgpalli mängima minna. "Ta oli varakult enne meid üleval, kui me üles ärkasime, siis ta oli endale spordiriided välja otsinud."

Eesti meeste koondise peatreener Martin Reim kinnitas, et üritusele kohale tulnud lastest oleks kindlasti potentsiaali ka eraldi meeskond kokku panna. "Sellist entusiasmi on vaja ka tavalastele."

"Lapsed olid koguaeg väga rõõmsad," ütles EJL rahvajalgpalli osakonna juht Teet Allas ja nentis, et Eesti inimesed on tihtipeale väga tõsised ning seda on nendelt lastelt õppida. "Mis ka välja ei tuleks, neil on ikka nägu naerul."