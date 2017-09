Sõpruses linastuvad taas moefilmid

Festivali juhi Helen Saluveeri sõnul on huvi moefilmide vastu suur. "Olen kodumaisele publikule moefilme valinud juba 11 aastat ning külastajate arv on aina suuremaks muutunud,” kinnitab Saluveer. “Eriti teeb rõõmu see, et vaatama ei tulda ainult maailmakuulsate moeloojate lugusid, aga ka näiteks rõivatööstusega kaasnevatest keskkonnaprobleemidest rääkivaid filme.”

Käesoleva aasta festivalil linastuvate filmide peategelasteks on teiste hulgas tuntud disainerid Yves Saint Laurent, Dries Van Noten, Manolo Blahnik, Zac Posen, Iris Van Herpen ja Martin Margiela, samuti andekad tänavafotograafid. Väga olulise filmi “RiverBlue” teemaks on aga rõivatööstuse probleemid ja võimalikud lahendused.

Filme juhatavad sisse kohalikud moeeksperdid nagu Piret Ilves, Britt Samoson, Anu Samarüütel, Xenia Joost ja teised.

Loe täpsemalt siit.