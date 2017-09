Metsavana Arvo Saidla: sügis tuleb ääretult pikk

Saidla selgitas "Vikerhommikus", et ennustab sügise pikkust puude lehtede järgi. "Näiteks mõni üksik vaher on, millel leht on kollane, suurem jagu on kõik rohelised. Nagu noorepõlvest mäletad, siis paljud lapsed tegid endale ninaprilli vahtra õisikust, see tuleb maha ja pärast seda hakkab kõvemat külma tulema," selgitas Saidla. "Sügis tuleb pikk, ääretult pikk," lisas ta.

Kalendri järgi hakkab sügis homme hilisõhtul. "Usun, et võib-olla kolm-neli päeva on soojem, siis tuleb vihmane ja läheb natukene jahedamaks, sest tuuled on olnud praegu kirdest ja idast," rääkis Saidla lähenevatest päevadest.

Ta kinnitas, et järgmisel nädalal on umbes neli päeva väga ilusat ilma. "Kõrgrõhuhari tuleb peale, sest linnud olid üsna aktiivsed. Nad näevad ette, kui parem ilm tuleb, siis nad hakkavad rohkem laulma, nii et peab tulema väike tsükkel. Oktoobri alguses on natukene jahedam, kuni seitsmendani," lisas ta.

Ühtlasi kinnitas Saidla, et ilma hoovihmata sügisel ei saa, kuid 17.-20. oktoober toob taas ilusa ilma.

Ilma ennustab Saidla loodust jälgides. "Põhiliselt on mul olnud üks kriteerium, ma lähen sipelgaid vaatama, kuidas nemad käituvad. Kui on ilmamuutused või ilm läheb jahedamaks, siis neil on omad käigud, kus töösipelgad käivad, tavaliselt panevad nad käigud kinni, et vihm ja külm pessa ei saaks. Väga palju on lindude käitumine. Kui hakab ilm päris kapitaalselt muutuma, läheb äärmusest äärmusesse, siis linnukesed on hästi maadligi, sest putukad on maadligi," selgitas mees.

Üks asi, mille järgi saavad kõik ilma vaadata, on raadiomast. "See on nagu jõulupuu, punaste tuledega. Kui läheb halvemaks ilm, siis udu hakkab alla tulema ja, siis on teada, et järgmine päev on ilmamuutus," selgitas Saidla.