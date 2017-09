Räppar Tiiu saab uues muusikavideos kehale uue tätoveeringu

Sõnade autoriteks on neiud ise ning muusikalise poole eest vastutab Prospecta, kes on ka Tiiu 2017 aasta kevadel valminud ja palju furoori tekitanud "Bang bangi" muusika loojaks.

Loo nimeks on "2109", sest nii Tiiu kui ka Olivia sünnipäev on just 21. septembril.

