Ropp nali tuntud multikas mõjutas ka Eesti levitajaid, Telia kustutas episoodi

Eelmisel nädalal jõudis välismeediasse uudis, et "Mesilane Maia" esimese hooaja ühes episoodis näeb taustal mehe suguelundi kujutist, vahendas Independent.

Ebasobivast sisust, mida sai näha umbes kolme sekundi jooksul, anti teada sotsiaalmeedias. "Palun mõelge sellele, mida teie lapsed vaatavad. Ma tean, et pole hulluks läinud ja midagi sellist ei peaks olema lastesaates," kirjutas Facebooki kasutaja Chey Robinson, lisades, et on olukorrast šokeeritud. "Pole mingit põhjust, miks minu lapsed peaksid midagi sellist nägema," seisis postituses.

Multifilmi looja, Studio 100 esindajad avaldasid mitu päeva pärast juhtunut ametliku vabanduse. "See kujutis on väga halva nalja tagajärg ühelt meie 150 kunstnikult. See juhtum on meie ja meie partnerite jaoks lubamatu ning ei peegelda kvaliteeti, mida meie kompanii esindada tahab," seisis ametlikus teates.

Nalja autori vastu on alustatud uurimist. "Studio 100 kahetseb juhtunut ja tahab vabandada kõigi "Mesilane Maia" fännide ees. Samal ajal võtab stuudio ette kõik tehnilised meetmed, mis aitavad olukorda parandada," teatati ametlikult.

"Mesilane Maia" on populaarne ka Eesti laste seas

Sama multifilm on populaarne ka Eesti laste seas. Eestis levitab seda Estinfilm ning veel esmaspäevani oli kõnealune episood üleval Telia Minu TV kodulehel.

"Paraku tuleb vahel kokku puutuda ka juhtumitega, kus kellegi kohatu nali paneb löögi alla mitmed teised osapooled. Otsustasime kõnealuse episoodi meie valikust eemaldada ning informeerime sellest ka sarja levitajat. Teisi täiendavaid samme me esialgu ei kavanda," kommenteeris Telia Eesti meelelahutuse ja multimeedia valdkonna juht Karl Anton ERR Menule.

"Kaaderhaaval siiski sarju ei analüüsita ning selleks pole üldjuhul ka vajadust."

Ta lisas, et lastele pakutava sisu osas toimub mitmepoolne järelevalve nii sisu levitajate kui ka Telia poolt. "Kaaderhaaval siiski sarju ei analüüsita ning selleks pole üldjuhul ka vajadust, kuna ebasobivat sisu ükski endast lugupidav tootja sisse ei lase," selgitas mees.

Estinfilmi juht Mati Sepping tõdes, et kogu juhtum oli paras üllatus. "Suhtlesime agentuuriga, kellelt õiguse saime, nemad teatasid, et võtke see osa maha ja saatsid lingi, et see osa vahetatakse välja," selgitas Sepping.

Väljavahetatav osa tähendab Eesti levitajale lisatööd, sest ilmselt tuleb seda uuesti helindada. Ka Eestis müügil olevad DVD-d tuleb vahetada uue osaga multifilmi vastu. "Minu teada Eestis neid ei olegi enam eriti müügil, tiraaž on läbi, sest DVD-sid ei osteta enam eriti naljalt," ütles Sepping. Kompensatsiooni "Mesilane Maia" tootja poolt pakutud ei ole.

"See oli animaatori väga mage nali, mida produtsent ja levitajad ei osanud vaadata."

Sepping kinnitas, et seni pole siivutu sisu osas Estinfilmile ühtegi kaebust Eesti tarbijatelt laekunud. Ühtlasi pole Estinfilm varem sarnase juhtumiga tegelema pidanud. "See oli animaatori väga mage nali, mida produtsent ja levitajad ei osanud vaadata, aga kellegi terav pilk nägi ära. Kui me saame materjali kätte, siis seda vaatavad tõlk, toimetajad, lõpuks ka helimehed, aga kõikidel jäi selline pisidetail nägemata, see on üllatus," tõdes Sepping.

"Mesilane Maia" esimene hooaeg on jooksnud ka ETV2 kanalil, kuid ERR-i hankeprogrammi ostja Tiivi Tüüri sõnul seda hetkel uuesti sisse osta pole plaanis - järgmisel sügishooajal jätkub sari juba uute osadega.