ETV toob ekraanile legendaarse Stingi avameelse loo

Roki superstaar ja luuletaja, hitimeister ning Shakespeare'i ekspert, multimiljonär ja ühiskondlik aktivist, samas rabavalt lihtne inimene. Sting on mõistatus, haruldane nähtus, kelle jaoks rahvusvaheline läbilöömine pole iial olnud esmatähtis. Oma lastelegi on ta pannud südamele, et nad ei hakkaks iial tegema muusikat.

Mis siis on teda karjääris innustanud ja millele ta võlgneb oma edu? Sting tunnistab, et suudab laval olla see sama, kes ta on igapäevaelus. See aga eeldab ausust, eelkõige iseenda suhtes. "Ma olin noore muusikamehena ääretult enesekindel ja võimukas. Nüüd olen ma palju targem, aga ka kõhklen rohkem," on Sting öelnud. Värskes dokumentaalfilmis saavad sõna Sting ise ning tema kõige lähedasemad pereliikmed ja sõbrad.

Avameelselt aus dokumentaalfilm "Sting: vaba mees" on ETV ekraanil täna õhtul kell 22.40. Filmi saab pärast eetrisolekut järelvaadata ETV kodulehel, ainult Eesti territooriumil.