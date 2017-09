Naisrollide osakaal pole saja aasta jooksul filmimaailmas suurenenud

Suurbritannia kõige suurema mängufilmipagasiga meesnäitleja on Michael Caine 70 linateosega. Enim kinolinale pääsenud naisnäitleja on Judi Dench, keda näeb 41 mängufilmis.

Küll aga on oluliselt tõusnud naiste arv filmi tootmiseks vajaliku meeskonna hulgas. Sama ajavahemiku sees on see protsent tõusnud kolmelt 33-le.

