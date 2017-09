Üllar Saaremäe: olen kõige õnnelikum praeguses eluetapis

"21 aastat on päris pikk aeg. Eks ma suutsin iseennast kordama hakata ja ära väsida, võib-olla väsiti ka minust ära. Minu eesmärk oli truppi suurendada, tahtsin, et see teater saaks ühel hetkel võrreldavaks Pärnu või Ugala suuruse trupiga, aga seda ei olnud võimalik teha ja niimoodi rõõmsalt me kätt surudes selle teatriga lahku läksime," tunnistas Saaremäe ETV saates "Ringvaade".

Saaremäe avaldas, et kutse poliitikasse tulla esitasid talle Marko Pomerants ja Kert Karus. "Minuga ei ole keeruline, olen IRL-i toetanud kogu aeg. Kas neid valides või kandideerides. Kui mulle öeldi, et äkki võiksin sedapidi mõelda ja mulle tundus et ehk mul on nüüd aega selle asjaga nüüd tegeleda, teatrijuhi pikaaegne amet sai maha pandud, siis miks mitte," ütles Saaremäe.

Mees kandideerib Kadrina valla volikokku ning on kindel, et saab kokku vähemalt viis häält - oma sõpradelt.

See pole esimene kord, kui Saaremäe poliitikas on olnud. Neli aastat tagasi kandideeris mees Rakvere linnavolikogusse.

Intervjuu lõpus vastas Saaremäe kiirele küsimustevoorule:

- Millist omadust sa enda juures enim taunid?

Usalduslikkust

- Millist omadust sa teiste juures enim taunid?

Pealetükkivust

- Millist sõna või väljendit sa enim kasutad?

Nii-öelda

- Kus ja millal sa olid kõige õnnelikum?

Antud hetkel, oma praeguses eluetapis

- Kus sulle enim meeldiks elada?

Mulle meeldiks elada Kadrina vallas