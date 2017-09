Katrin Maimik filmist "Minu näoga onu": koostöö Andresega sujus väga hästi

Katrin Maimik kinnitas, et koostöö endise abikaasa Andres Maimikuga sujus väga hästi. "Me oleme ikka sama meelt. Vaidlused, kas see on draama või komöödia, tulevad aeg-ajalt ikka, aga siis me püüame leida vahepealse," rääkis Katrin Maimik ETV saates "Ringvaade". Katrin Maimik tunnistas, et tema on drama queen ja Andres Maimik ajab taga komöödiat.

Film räägib lahutusjärgses masenduses muusikakriitikust Hugost, kes soovib just oma elu hakata taas üles ehitama, kui tema ukse taha ilmub ootamatult tema isa, džässmuusik Raivo. Kiusliku loomuga vanamees teatab, et ta on kohe-kohe maist teekonda lõpetamas ja ootab ainsalt pojalt enda eest hoolitsemist.

"Filmi nimi on "Minu näoga onu" ja ma ei saa ära rääkida, miks, sest see selgub filmi lõpus, filmi lõppu ei tohi ära rääkida. Kuna on isa ja poeg, siis poja jaoks isa ei ole olnud alati kohal ja kõige tähtsam inimene, talle tundub, et tema isa on üks tema näoga onu," rääkis režissöör Katrin Maimik ETV saates "Ringvaade".

Filmi peaosades on Rain Tolk ja Roman Baskin. Maimik tõdes, et Baskin valiti Tolgi isa kehastama just seetõttu, et profiilis näevad mehed vägagi sarnased välja. Filmis mängivad veel Evelin Võigemast, Maarja Mitt, Eve Kivi, Jarek Kasar, Carmen Mikiver jt.