Robert Davi ERR-ile: proovin Brežneviks kehastudes leida tema inimlikku külge

Sean McNamara film on alles võtete alguses, kuid Davi tõdes ERR Menule, et ootab suure huviga Brežneviks kehastumist. "Brežnev on põnev karakter ja ma ootan suure huviga, et saaksin teda kehastada. See film räägib Ronald Reaganist ja kahjuks suri Brežnev 1982. aastal. Seega sai Reagan olla USA president kõigest kaks aastat, kui Brežnev suri. Seega on see väike osa, mida film puudutab," avaldas Davi.

Davi tunnistas, et on Brežnevi rolliks teinud palju eeltööd ja otsinud ka tema inimlikke külgi. "Muidugi peab näitleja leidma oma karakteri inimliku külje. Brežnev soovis kaitsta sotsialismi ja laiendada Nõukogude Liitu. Ta ütles kord: "Kogu maailm austab sind, kuid see on sinu oma perekond, kes valu põhjustab." Selles lauses on peidus üks tema inimlikumaid külgi," selgitas Davi.

Ta lisas, et 2013. aastal toimunud hääletuses valisid venelased Nõukogude Liidu populaarseimaks liidriks just Brežnevi. "Ta oli autoriteet, kes soovis kaitsta sotsialismi ja kommunismi kapitalismi eest ning suurendada nõukogude võimu kogu maailmas," ütles Davi.

Kuid Brežnev tegi riigijuhina Davi hinnangul ka valesid samme. "Temast tegeliku pildi loomine võtab suure aja. Üks tema suurimaid eksimusi oli Ronald Reagani alahindamine, sest talle kinnitati, et Reagan on ebaoluline ja kitsarinnaline," arvas Davi.

Davi, kes on tuntud eelkõige Hollywoodi pahalasena, tõdes, et ei suhtu negatiivsete karakterite kehastamisesse halva tundega. "Minu töö näitlejana on kehastada mingit tegelast, mitte tema tegevusele hinnangut anda. Ma ei vaata oma tegelaskujusid kui negatiivseid või positiivseid. Õiglus seisneb selles, kuidas rollile läheneda. Mind häirib hoopis halb käsikiri. Kehvasti kirjutatud stsenaarium või halva režiiga film on asjad, mis väsitavad," lausus Davi ja tunnistas, et on loobunud mitmest rollist, sest need on kehvasti kirjutatud.

Näitlemise kõrval peab Davi sama tähtsaks ka laulmist. "Ma ei ole veel lõpetanud peatükki, et parim ootab ees. Aga olles valitud üheks parimaks Bondi kurikaelaks, see on minu jaoks üks tipphetki. Ja kui olla aus, pole laulmisest midagi paremat," rõhutas Davi.

Eestis esineb Davi kavaga "Born Free Tour" 7. ja 8. oktoobril Tallinnas ja Tartus.