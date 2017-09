Küpros valis juba eurolaulu autori

Alex P sulest on pärit näiteks Marc Anthonyle loodud Grammy võidulugu "Vivir Mi Vida", Enrique Iglesiase esitatud "I Like How It Feels" ning Jennifer Lopezi hittsingel "Live It Up", kirjutas eurovision.tv.

Küprose rahvusringhäälingu CYBC teatel kirjutab paljude auhindadega pärjatud Papaconstantinou nüüd ka 2018. aasta Eurovisiooni võistlusloo.

Kreeka-Rootsi päritolu produtsent, muusik ja laulukirjutaja elab Stockholmis.

Milline tuleb Küprost esindav laul ning kes seda esitab, selgub jaanuaris toimuvas telesaates. Osalema on oodatud kõik Küprose kodanikud. Võistluse võitja selgitatakse välja žürii ja rahvahääletuse tulemusel.

2017. aastal esindas Küprost Kiievis toimunud Eurovisioonil Hovig looga "Gravity", jäädes võistlusel 21. kohale.