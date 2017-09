Krister Kivi: viimasel ajal peetakse mind häirivalt sageli Tõnu Trubetskyks

Eesti Ekspressi ajakirjanik Krister Kivi kandideerib kohalike omavalitsuste valimisel üksikkandidaadina. Kivi ütles, et asi algas küll ajakirjandusliku eksperimendina, aga see ei tähenda, et ta valimisi tõsiselt ei võtaks.

"Kuna need valimised on niivõrd parteide kesksed, siis oleks põnev vaadata, kui kaugele üksikkandidaat jõuab. Kuna ma olen selles valdkonnas täielik võhik ja algaja, siis võibolla poliitikakauge vaade valimiste telgitagustesse oleks ajakirjanduslikult huvipakkuv," rääkis Kivi "Ringvaatele".

Ta kinnitas, et on hakanud kandideerimist juba natukene südamega võtma.

"Ma tahaksin seda teha võimalikult tõsiselt. /---/ Siin on kaks varianti: kas võita või kaotada. Šansid on vägagi üksikkandidaadi vastu, kuigi üsna märkimisväärne osa inimestest küsitlustes on vastanud, et nad valiksid valimisliite või üksikkandidaate."

Reikop juhtis tähelepanu Kivi punasele nahast pintsakule.

"Tõtt-öelda, mind peetakse viimasel ajal häirivalt sageli Tõnu Trubetskyks. /---/ See ei ole olnud taotluslik, aga ma mõtlesin, et selle punase pintsakuga võiks veel vindi peale keerata," ütles Kivi ja nentis, et eks see pintsak natuke mässuline ole.