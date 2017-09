Produtsent Raivo Suviste: teletootmises enam Ameerikat ei avastata

"Ma arvan, et teemad, mis praegu on, on kõik väga toredad. Krimi on see, mis hästi palju inimesi huvitab ja elulised sarjad. Seriaalide puhul ikkagi inetu pardipoja lugu. Mingit Ameerikat ei avastata siin. Ma ei oska vastata, et kui oleks kotitäis raha, küll siis teeks," rääkis Suviste praegustest teletrendidest "Vikerhommikus".

Seda, millised sarjad ja saated on sel sügishooajal edukad, saab teada alles oktoobris ning praegu on reitinguid veel vara jälgida. "Praegu väga sõltub ka sellest, et kui mõnel õhtul on järsku ilus ilm, istuvad inimesed kauem väljas," põhjendas Suviste.

"Tänapäeval on kõik ajalehed televisioonid."

Saadete vaadatavus on Suviste sõnul üleüldse vähenemas, sest erakanalid kadusid suvel vabalevist ning võimalusi tekib üha enam juurde. "Võimalusi on tohutult rohkem. Tänapäeval on kõik ajalehed televisioonid. Päevas on 24 tundi, seal on kriitiline piir, palju sa jõuad informatsiooni päeva jooksul sisse hankida," selgitas Suviste.

Samas kinnitas ta, et näiteks USA seriaalid ei põhjusta Eesti telesarjade vaadatavuse hääbumist. "Need on kaks täiesti erinevat turgu ja kõik kanalid ja kanalijuhid teavad, et oma näitlejatega eesti keeles tehtud asi, mis sest, et mõned asjad on kodukootumad, aga neil on kindlasti turg," kinnitas Suviste.

Tendentsid muutuvad

See, mis on parasjagu televaatajate seas populaarne, on Suviste hinnangul juhuslik. "Tendentsid on olnud see, et reality showd olid mingil ajal hästi populaarsed, neid tehti palju, aga viimasel ajal on nad jäänud tagaplaanile ja tagasihoidlikumaks," arvas Suviste.

Maailmas on tõusvaks trendiks aga stsenaariumiga tõsielusaated. "Stsenaarium on justkui ette kirjutatud, aga nõndanimetatud näitlejad mängivad, et see on

dokumentaalne," ütles Suviste ja põhjendas, et seda on lihtsalt odavam teha.

"Kui me saame kätte mingi emotsiooni ja lembehetke, peame me mõtlema, et seal ümber on kari inimesi."

Suviste rõhutas, et tegelikult on igas tõsielul põhinevas saates teatud lavastuslik osakaal. "Kui me saame kätte mingi emotsiooni ja lembehetke, peame me mõtlema, et seal ümber on kari inimesi. Kui keegi kedagi kallistab ja laseb silma märjaks, siis tegelikult on seal ümber valgustaja, helimees, operaator ja režissöör. Kui siiras see alati saab olla ja reality tegemisel on ka alati omad nõksud, kuidas emotsiooni kätte saada," selgitas Suviste ja tõi näitena välja TV3 uue saate "Me saime lapse".

Just see on põhjus, miks reality-saated Suviste sõnul lainetena populaarsust koguvad ja kaotavad. "Kui vaataja närib selle koodi läbi ja saab sellest

aru, kaotab ta selle vastu rohkem huvi. Mulle tundub, et praegu on see huvi

kindlasti väiksem. Kuigi ka selle lapsesaate puhul pole reiting kõige halvem

ja just nooremapoolsem vaataja on selle omaks võtnud," lisas Suviste.

Vähe ressursse

Heade draamasarjade tootmisel seab Suviste sõnul piirid raha ning kirjutajate, produtsentide ja režissööride vähesus. "Kõike on vähe. Stsenaristi amet on väga keeruline ja tegelikult raja taga tehakse seda meeskonnatööna väga palju," kirjeldas Suviste.

Tema sõnul kirjutab Soomes üht stsenaariumi kaheksa inimest ning selle taga on tohutu tehniline töö. "Meil võtab stsenaariumi tavaliselt üks inimene kätte, kui ta

kirjutab mõned osad põnevalt ära, paljud saavad tühjaks, mõned peavad pikemalt vastu. Päris raske on tegelikult üksinda kirjutada ja kogu seda temaatikat hallata," selgitas Suviste Eesti sarjatootmist.